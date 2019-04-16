2019-04-16T10:28:27+03:00
Происшествия

Крупный штраф заплатят жители Тверской области за подпольную продажу алкоголя

Мужчины незаконно приобрели 800 бутылок водки
Виктория ФОМИНА
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Алкоголь с рук покупать небезопасноАлкоголь с рук покупать небезопасноФото: Евгения ГУСЕВА
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В Тверской области два жителя Ржева занимались незаконно продажей немаркированной алкогольной продукции.

В суде было установлено, что мужчины сговорились и приобрели 800 бутылок водки марки «Царская охота» без акцизных маркировок. Их они перевезли в заранее определенное место и продали, получив 80 тысяч рублей.

Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области. Алкогольную продукцию полицейские изъяли из незаконного оборота.

В областной прокуратуре сообщили, что суд приговорил виновных к наказанию в виде штрафа в размере 400 и 550 тысяч рублей соответственно. Но приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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