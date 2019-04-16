2019-04-16T10:03:16+03:00
Общество

Предприятие в Тверской области не выплатило работникам 340 тысяч рублей

Сотрудники получили зарплату после прокурорской проверки
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Во время проверки задолженность по зарплате была погашенаВо время проверки задолженность по зарплате была погашенаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Тверской области прокуратура Весьегонского района по обращению работников проверила соблюдении трудового законодательства. Было установлено, что 17 сотрудникам ООО «Регион ТеплоСбыт» не выплатил 339 687 рублей за февраль.

По факту несвоевременной выплаты в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое вместе с материалами проверки направлено для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда по Тверской области.

Также генеральному директору внесено представление.

Во время проверки задолженность по зарплате была погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Управляющую компанию обязали отремонтировать крышу в многоквартирном доме Твери
В 2019 году на трассах М-10 и М-9 в Тверской области стало меньше аварий
Школьник на уроке поджег волосы семикласснице в Тверской области
Крупный штраф заплатят жители Тверской области за подпольную продажу алкоголя
Неделя финансовой грамотности для школьников и студентов стартует в Тверской области
В Твери "похоронили" трамвай
На первом массовом субботнике в Твери собрали почти 300 кубометров мусора
Фестиваль экстремального спорта и музыки "Русская весна" завершился в Тверской области
Театр драмы Твери готовится к премьере по детективу Агаты Кристи
Недельный расчетный эпидорог в Тверской области не превышен
В Тверской области закрыли колодец, в который успели провалиться три автомобиля
Определены победители областного творческого конкурса "Красная книга Тверской области глазами детей"
В этом году в Тверской области нашли работу 88 граждан с инвалидностью
В Тверской области по "горячим следам" раскрыта кража
Женщину арестовали за кражу шампуня из супермаркета в Твери