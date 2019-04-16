Предприятие в Тверской области не выплатило работникам 340 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-16T10:03:16+03:00

Во время проверки задолженность по зарплате была погашена Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Тверской области прокуратура Весьегонского района по обращению работников проверила соблюдении трудового законодательства. Было установлено, что 17 сотрудникам ООО «Регион ТеплоСбыт» не выплатил 339 687 рублей за февраль.

По факту несвоевременной выплаты в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое вместе с материалами проверки направлено для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда по Тверской области.

Также генеральному директору внесено представление.

Во время проверки задолженность по зарплате была погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU