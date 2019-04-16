В Твери "похоронили" трамвай

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-16T09:13:12+03:00

В сети появилась интересная серия снимков о "возложении цветов павшему воину"

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Жители Твери скучают по трамваям и придумывают различные способы напомнить властям про былые времена. Недавно в соцсети были опубликованы занимательные фотографии.

- История о том, как мы ходили возлагать цветы павшему воину. Помним. Любим. Скорбим, - подписала серию работ автор Света Рудакова.

На снимках видно, что горожане решили по-своему проститься с забытым транспортом. На рельсах и остановках сфотографировали одинокие цветы. Действительно трагично.

Напомним, что история трамвая в Твери закончилась 14 ноября 2018 года. В тот день город получил долгожданный документ, содержащий выводы о неблагополучном состоянии рельсов и перспективах их сохранения.

Несколько раз в этом году трамвайное движение обещали восстановить, но, по мнению чиновников, муниципальный транспорт приносит лишь убытки.

"Прямиком в Обливион" Фото: Света Рудакова

"Последний. Пятый" Фото: Света Рудакова

ИСТОЧНИК KP.RU