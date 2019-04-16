2019-04-16T08:42:43+03:00
Общество

На первом массовом субботнике в Твери собрали почти 300 кубометров мусора

Впервые мусор сортировали для направления на дальнейшую переработку
Виктория ФОМИНА
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Субботник прошел на 17 территориях Фото: администрация ТвериСубботник прошел на 17 территориях Фото: администрация Твери
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В Твери стартовал сезон массовых субботников. Первый из них прошел в минувшую субботу, 13 апреля. На уборку вышли работники предприятий и организаций, служащие, студенты и жители многоквартирных домов.

Убирали волонтеры 17 территорий, также активная уборка шла во дворах жилых домов по инициативе управляющих компаний. Вывезено было за день почти 300 кубометров мусора.

Впервые администрацией города совместно с организациями, которые занимаются сбором, вывозом и сортировкой бытовых отходов, была организована работа по раздельному сбору разных видов мусора и направлению на дальнейшую переработку. Так, в отдельные мешки участники субботника собирали стеклянную тару и пластик.

Следующий массовый субботник состоится 20 апреля. Перечень территорий для уборки будет опубликован в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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