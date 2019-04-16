Фестиваль экстремального спорта и музыки "Русская весна" завершился в Тверской области
Состязания проходили с 12 по 15 апреля
В спортивную программу «Русской весны» вошли несколько дисциплин Фото: ПТО
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В Конаково Тверской области в третий раз состоялся фестиваль экстремального спорта и музыки «Русская весна». Состязания проходили на территории комплекса «Конаково Ривер Клаб» с 12 по 15 апреля.
В спортивную программу «Русской весны» вошли несколько дисциплин: любительская X-Race гонка на квадроциклах в классах Quad 500, 650, 800+ , соревнования по стантрайдингу, а также эндуро и мотокросс для опытных гонщиков.
Еще были организованы турниры по бильярду, бейсболу и теннису, аукцион картин конаковских мастеров, интеллектуальные игры и подготовлена музыкальная программа.
ИСТОЧНИК KP.RU