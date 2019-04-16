Фестиваль экстремального спорта и музыки "Русская весна" завершился в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:06 2019-04-16T08:06:03+03:00

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В Конаково Тверской области в третий раз состоялся фестиваль экстремального спорта и музыки «Русская весна». Состязания проходили на территории комплекса «Конаково Ривер Клаб» с 12 по 15 апреля.

В спортивную программу «Русской весны» вошли несколько дисциплин: любительская X-Race гонка на квадроциклах в классах Quad 500, 650, 800+ , соревнования по стантрайдингу, а также эндуро и мотокросс для опытных гонщиков.

Еще были организованы турниры по бильярду, бейсболу и теннису, аукцион картин конаковских мастеров, интеллектуальные игры и подготовлена музыкальная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU