2019-04-16T00:07:00+03:00
Звезды

Театр драмы Твери готовится к премьере по детективу Агаты Кристи

Интрига будет держать зрителя на протяжении всей постановки
Ирина ТАРАСОВА
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Премьера пройдет 10, 11, 12 и 19 мая. Фото: ГеометрияПремьера пройдет 10, 11, 12 и 19 мая. Фото: Геометрия
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10, 11, 12 и 19 мая на большой сцене Тверского театра драмы ожидается премьера - детектив Агаты Кристи «Свидетель обвинения» в постановке Александра Павлишина.

Зрителей ожидает встреча с детективной историей, интрига которой держит на протяжении всей постановки, а развязка непредсказуема:

Сюжет таков. Первоклассный адвокат Сэр Уилфред Робертс принимает вызов: дело подозреваемого, Леонарда Воула, на первый взгляд, кажется безнадежным. Его обвиняют в убийстве одинокой богатой дамы Эмили Френч, за несколько дней до смерти завещавшей молодому другу всё свое состояние. Виновен ли Воул, почему показания его супруги Ромэйн ставят дело в тупик, и на чьих руках на самом деле кровь убитой? …

Агата Кристи – писательница, драматург, королева классического английского детектива. Романы Кристи переведены более, чем на 100 языков, в тиражировании по миру уступают лишь Библии и произведениям У. Шекспира, продолжают экранизироваться со звездами современного кино. Пьесы писательницы «Мышеловка» и «Свидетель обвинения» до сих пор не сходят с мировых сценических подмостков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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