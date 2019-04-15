Недельный расчетный эпидорог в Тверской области не превышен

СЕГОДНЯ 19:28 2019-04-15T19:28:36+03:00

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ОРВИ и грипп уходят из Тверской области. Но сотрудники регионального управления Роспотребнадзора продолжают проводить мониторинг заболеваемости.

На 15 неделе 2019 года (с 8 по 14 апреля) уровень заболеваемость в целом по области стал еще ниже, чем было зарегистрировано на предыдущей недели. Недельный расчетный эпидемический порог не превышен как по отдельным территориям, так и в целом по области.

Напомним, что сотрудники Роспотребнадзора начали мониторинг по присасыванию и укусам клещей в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU