В этом году в Тверской области нашли работу 88 граждан с инвалидностью
С начала 2019 года в Тверской области пи поддержке Главного управления по труду и занятости населения на работу устроились 88 граждан с инвалидностью, 19 человек приступили к профессиональному обучению, и 282 получили услуги по профориентации. Такую статистику приводит пресс-служба регионального правительства.
Инвалидам, желающим найти работу, также оказывается социально-психологическая поддержка и помощь в социальной адаптации на рынке труда.
В 2019 году на территории региона расширены меры поддержки для работодателей, которые трудоустраивают людей с ограниченными возможностями здоровья. Тверская область единственная в ЦФО предоставляет субсидии работодателям по четырём направлениям — на выплату зарплаты сотрудникам с инвалидностью, наставничество, сопровождение и оборудование рабочих мест. Всего по этому направлению предусмотрено более 5,7 млн рублей.
Также в регионе действует система квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. С начала 2019 года заквторивано около 1,7 тыс. мест. На 1,2 тыс. мест уже трудоустроены сотрудники с инвалидностью.
ИСТОЧНИК KP.RU