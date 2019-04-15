2019-04-15T17:28:32+03:00
Общество

В этом году в Тверской области нашли работу 88 граждан с инвалидностью

Инвалидам, желающим найти работу, оказывается профориентационная и социально-психологическая поддержка
Виктория ТУШКОВА
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В 2019 году на территории региона расширены меры поддержки для работодателей, которые трудоустраивают людей с ограниченными возможностямиВ 2019 году на территории региона расширены меры поддержки для работодателей, которые трудоустраивают людей с ограниченными возможностямиФото: Михаил ФРОЛОВ
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С начала 2019 года в Тверской области пи поддержке Главного управления по труду и занятости населения на работу устроились 88 граждан с инвалидностью, 19 человек приступили к профессиональному обучению, и 282 получили услуги по профориентации. Такую статистику приводит пресс-служба регионального правительства.

Инвалидам, желающим найти работу, также оказывается социально-психологическая поддержка и помощь в социальной адаптации на рынке труда.

В 2019 году на территории региона расширены меры поддержки для работодателей, которые трудоустраивают людей с ограниченными возможностями здоровья. Тверская область единственная в ЦФО предоставляет субсидии работодателям по четырём направлениям — на выплату зарплаты сотрудникам с инвалидностью, наставничество, сопровождение и оборудование рабочих мест. Всего по этому направлению предусмотрено более 5,7 млн рублей.

Также в регионе действует система квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. С начала 2019 года заквторивано около 1,7 тыс. мест. На 1,2 тыс. мест уже трудоустроены сотрудники с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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