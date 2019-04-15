В Тверской области по "горячим следам" раскрыта кража

СЕГОДНЯ 17:17 2019-04-15T17:17:25+03:00

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В городе Белый Тверской области задержан подозреваемый в краже. К полицейским с заявлением о совершении о пропаже сумки и денег обратилась 21-летняя девушка. После этого полицейские отправились к потерпевшей и провели с ней беседу. Выяснилось, что сумка с личными вещами была похищена у девушки вечером в одном из городских кафе. Преступник воспользовался невнимательностью потерпевшей, после чего покинул место преступления. Ущерб потерпевшая оценила в 10 тыс. рублей.

Полицейские провели все необходимые мероприятия для того, чтобы найти подозреваемого. Их работа дала результат. По подозрению в краже был задержан 32-летний безработный и ранее судимый местный житель. В отделении полиции подозреваемый признался в преступлении.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если его вина будет доказана, он может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU