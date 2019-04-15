Прокуратура восстановила на работе незаконно уволенного сотрудника завода в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-15T16:50:23+03:00

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В прокуратуру Лихославльского района обратился работник «Лихославльского радиаторного завода». Он заявил о том, что его незаконно уволили под предлогом прогула. По итогам проверки прокуратура встала на сторону работника:

- Работодателем не была соблюдена процедура увольнения, установленная Трудовым кодексом РФ: объяснения с работника по факту отсутствия на рабочем месте отобраны через несколько дней после увольнения, приказы о наложении дисциплинарного взыскания и увольнении изданы с нарушениями, - сообщила пресс-служба Прокуратуры Тверской области.

Прокурором района руководителю завода было внесено представление. Виновное в неправомерном увольнении сотрудника должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Что касается обратившегося в прокуратуру работника завода, приказ о его увольнении был отменён.

ИСТОЧНИК KP.RU