2019-04-15T18:42:42+03:00
Общество

В Тверской области закрыли колодец, в который успели провалиться три автомобиля

На помощь автомобилистам пришло руководство соседнего магазина
Виктория ФОМИНА
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Колоде было не видно с дороги Фото: Фото vk.com/#ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК/ Дарьи ЯковлевойКолоде было не видно с дороги Фото: Фото vk.com/#ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК/ Дарьи Яковлевой
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В Вышнем Волочке Тверской области закрыли печально известный колодец на улице Сиверсова. Только за последние две недели в него успели провалиться три автомобиля.

В минувшие выходные силами владельцев соседнего магазина люк был перекрыт. Об этом радостном событии сообщили участники группы #ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК.

Горожане рассказали, что двухметровый колодец, наполненный водой, с дороги было сложно заметить. Предыдущий металлический люк предположительно украли, чтобы сдать в металлолом. Новый люк решили сделать пластмассовым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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