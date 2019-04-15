Женщину арестовали за кражу шампуня из супермаркета в Твери
Ранее она неоднократно привлекалась к ответственности
Воровку задержалиФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Заволжском районном суде Твери назначили наказание местной жительнице, которая совершила кражу.
11 апреля женщина пришла в магазин "Пятерочка" и взяла с прилавка один шампунь "Pantene”, который стоил 250 рублей. После этого она вышла за кассовую зону, не оплавив товар. Воровку задержали.
В пресс-службе суда сообщили, что ранее женщина неоднократно привлекалась к ответственности за употребление наркотических и психотропных средств, а также не оплачивала назначенные ей в качестве наказания штрафы.
В связи с этим суд арестовал ее на трое суток.
ИСТОЧНИК KP.RU