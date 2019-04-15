Прощание с фотографом Юрием Суриным состоится 16 апреля в храме святителя Арсения Тверского

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-15T16:03:59+03:00

12 апреля ушел из жизни фотограф Юрий Сурин Фото: личная страница Юрия Сурина в соцсети

Похоронен он будет на Дмитрово-Черкасском кладбище

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Во вторник, 16 апреля, пройдут похороны известного тверского фотографа Юрия Сурина. В 11:00 состоится отпевание в храме святителя Арсения Тверского (улица Строителей). Похоронят его на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Юрий Сурин ушел из жизни 12 апреля в отделении реанимации больницы после тяжёлой болезни.

Юрий был настоящим профессионалом своего дела и признанным мастером фотографии репортажного жанра. Свои снимки он публиковал в собственном блоге, где также делился историями о самых разных местах Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU