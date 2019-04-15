2019-04-15T15:19:22+03:00
Общество

Через месяц в Твери начнутся плановые отключения горячей воды

С 13 мая без горячего водоснабжения останутся жители Центрального района
Виктория ФОМИНА
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Гидравлические испытания начнутся в столице Верхневолжья в 2019 году 13 маяГидравлические испытания начнутся в столице Верхневолжья в 2019 году 13 маяФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери уже началась подготовка к новому отопительному сезону. Гидравлические испытания начнутся в столице Верхневолжья в 2019 году 13 мая и будут идти до середины сентября. В этот период в жилых домах будут отключать горячую воду на две недели.

Гидравлические испытания начнутся с Центрального района и поэтапно пройдут во всех районах города. Коммунальщики уже составили график, который был согласован с администрацией Твери.

Напомним, что отопление в жилых домах отключат только когда среднесуточная температура будет не ниже 8°С в течение пяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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