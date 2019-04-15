2019-04-15T14:36:39+03:00
Происшествия

Предпринимательнице из Твери грозит реальный срок за использование нелицензионной программы

Разработчикам она причинила ущерб в 924 тысячи рублей
Виктория ФОМИНА
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В отношении директора фирмы возбуждено уголовное делоВ отношении директора фирмы возбуждено уголовное делоФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Твери сотрудники полиции выявили факт нарушения авторских и смежных прав. Они установили, что предпринимательница незаконно использовала нелицензионную программу для проектирования машино- и приборостроительной конфигурации и оформления заказов.

Специализированная программа была установлена на три компьютера. При этом было проигнорировано уведомление разработчиков о недопустимости использования контрафактных продуктов.

Предпринимательница причинила правообладателям ущерб на 924 тысячи 100 рублей.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело. Грозит нарушителю до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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