Предпринимательнице из Твери грозит реальный срок за использование нелицензионной программы
В Твери сотрудники полиции выявили факт нарушения авторских и смежных прав. Они установили, что предпринимательница незаконно использовала нелицензионную программу для проектирования машино- и приборостроительной конфигурации и оформления заказов.
Специализированная программа была установлена на три компьютера. При этом было проигнорировано уведомление разработчиков о недопустимости использования контрафактных продуктов.
Предпринимательница причинила правообладателям ущерб на 924 тысячи 100 рублей.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело. Грозит нарушителю до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU