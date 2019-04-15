За неделю клещи укусили 14 жителей Тверской области

СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-15T13:22:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области еженедельно подводится итог мониторинга по ситуации с присасыванием клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.

На прошлой неделе в медицинские организации обратилось 14 человек, среди которых было девять детей. Обращения были зарегистрированы в Твери, Андреапольском, Бологовском, Весьегонском, Вышневолоцком, Западнодвинском, Калязинском, Максатихинском, Старицком и Торжокском районах.

Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что если присасывание клеща произошло необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU