2019-04-15T13:22:39+03:00
Здоровье

За неделю клещи укусили 14 жителей Тверской области

Клещевых инфекций не зарегистрировано
Виктория ФОМИНА
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Клещи уже начали кусатьсяКлещи уже начали кусатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области еженедельно подводится итог мониторинга по ситуации с присасыванием клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.

На прошлой неделе в медицинские организации обратилось 14 человек, среди которых было девять детей. Обращения были зарегистрированы в Твери, Андреапольском, Бологовском, Весьегонском, Вышневолоцком, Западнодвинском, Калязинском, Максатихинском, Старицком и Торжокском районах.

Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что если присасывание клеща произошло необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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