2019-04-15T13:04:35+03:00
Общество

В центре Твери приостановлено движение троллейбусов

На улице Советской оборвалась светодиодная гирлянда
Виктория ФОМИНА
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Ремонтные бригады уже на местеРемонтные бригады уже на местеФото: Алёна ЗИНЧЕНКО
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В центре Твери около 13:00 15 апреля затруднено движение троллейбусов. Встал "рогатый" транспорт на улице Советской. Очевидцы сообщили, что напротив здания Законодательного собрания произошел обрыв светодиодных гирлянд "Звездное небо".

На месте уже работают ремонтные бригады. Движение планируется восстановить в ближайшее время.

Пока троллейбусы стоят в обе стороны. Пробка уже доходит до мечети.

Автомобилистам лучше выбрать пути объезда, учитывая сложную дорожную ситуацию. А пассажирам рекомендуется пересесть на другой общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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