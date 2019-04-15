В Твери пожилая женщина получила травмы из-за падения в маршрутке

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-15T12:10:18+03:00

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В субботу, 13 апреля, в Твери на проспекте Калинина произошла авария, в которой травмы получила 84-летняя женщина. Установлено, что около 14.45 водитель автобуса МАЗ курсирующего по маршруту №20 при начале движения допустил падение 84-летней пассажирки. В момент дорожно-транспортного происшествия женщина стояла в центре салона транспортного средства.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина с полученными травмами была доставлена в больницу. Врачи оказали женщине помощь, после чего отпустили пострадавшую домой.

ИСТОЧНИК KP.RU