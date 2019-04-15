Определены победители областного творческого конкурса "Красная книга Тверской области глазами детей"

СЕГОДНЯ 18:03 2019-04-15T18:03:00+03:00

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Определены победители регионального творческого конкурса «Красная книга Тверской области глазами детей. Сохраним исчезающие виды». Юные жители Верхневолжья прислали в Минприроды Тверской области более 500 рисунков.

Открытое голосование завершилось 1 апреля.

Победителей выбирали в трёх возрастных категориях. Среди самых маленьких участников победу одержала Боброва Варя из Осташкова. Во второй возрастной категории (8-10 лет) лучшей работой оказался рисунок Хачатрян Кристины из Твери. Среди участников от 11 до 14 лет победителем стал Шестаков Дмитрий из Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU