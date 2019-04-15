Рецидивист сдал в металлолом телефонный кабель, который похитил на одной из улиц в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-15T12:38:33+03:00

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В Тверской области полицейские задержали мужчину, который украл телефонный кабель. Информацию о случившемся оперативникам передал представитель компании по предоставлению услуг связи. Он сообщил, что в районе жилого дома по улице Челюскинцев в Ржеве злоумышленник похитил более 140 метров кабеля.

Стражи правопорядка выяснили, что к краже причастен безработный и ранее судимый 31-летний местный житель.

- В ходе разбирательства задержанный дал признательные показания, - уточнили в УМВД России по Тверской области.

Мужчина рассказал, что кабель он сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил. В его отношении возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU