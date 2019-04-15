Автомобилист на большой скорости врезался в здание магазина в Тверской области
Кирпичная стена частично разрушена, водитель – в больнице
Стена частично обрушилась Фото: vk.com/Ассорти Удомля Сити
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В Удомле Тверской области легковушка врезалась в здание магазина. Авария произошла утром 13 апреля.
Водитель автомобиля «Kia Rio» ехал по улице Володарского. На изгибе дороги с выездом на улице Карла Маркса он превысил допустимую скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль выкинуло на обочину, где он врезался в здание магазина. От удара кирпичная стена частично разрушилась.
Во время дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU