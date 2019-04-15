Возбуждено уголовное дело после обрушения козырька подъезда на жильцов в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-15T11:01:34+03:00

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В Тверской области следователи СКР возбудили уголовное дело после обрушения козырька подъезда. Произошло это днем 13 февраля 2019 года в доме №38 по переулку Первомайский в Бежецке.

Рухнул козырек на жильцов дома, которые в этот момент выходили из подъезда. У женщины было диагностировано сотрясение головного мозга, которое вызвало кратковременное расстройство здоровья. Ее супруг получил телесные повреждения в виде ссадин по телу.

В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что управляет многоквартирным домом муниципальное предприятие, которое должно выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

Продолжается проведение необходимых следственных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU