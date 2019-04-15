Возбуждено уголовное дело после обрушения козырька подъезда на жильцов в Тверской области
В Тверской области следователи СКР возбудили уголовное дело после обрушения козырька подъезда. Произошло это днем 13 февраля 2019 года в доме №38 по переулку Первомайский в Бежецке.
Рухнул козырек на жильцов дома, которые в этот момент выходили из подъезда. У женщины было диагностировано сотрясение головного мозга, которое вызвало кратковременное расстройство здоровья. Ее супруг получил телесные повреждения в виде ссадин по телу.
В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что управляет многоквартирным домом муниципальное предприятие, которое должно выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Продолжается проведение необходимых следственных действий.
ИСТОЧНИК KP.RU