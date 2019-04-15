Автоинспекторы задержали водителя, по вине которого после аварии в Твери перевернулась легковушка
Водитель с места ДТП скрылся
Водитель "Форда" получил травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Дорожные полицейские оперативно задержали в Твери автомобилиста, который устроил тройную аварию на улице Пржевальского. После ДТП водитель скрылся.
Мужчину задержали по его месту жительства. Оказалось, что у молодого человека нет водительского удостоверения. А 4 апреля он спровоцировал подобную аварию и также с места происшествии уехал. Об этом сообщили в УГИБДД России по Тверской области.
Напомним, в утренний час пик 15 апреля водитель «ВАЗ 2109», выезжая на главную дорогу, не пропустил «Форд», который после этого врезался в «Мазду» и перевернулся на бок.
ИСТОЧНИК KP.RU