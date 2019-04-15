Автоинспекторы задержали водителя, по вине которого после аварии в Твери перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-15T10:30:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожные полицейские оперативно задержали в Твери автомобилиста, который устроил тройную аварию на улице Пржевальского. После ДТП водитель скрылся.

Мужчину задержали по его месту жительства. Оказалось, что у молодого человека нет водительского удостоверения. А 4 апреля он спровоцировал подобную аварию и также с места происшествии уехал. Об этом сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Напомним, в утренний час пик 15 апреля водитель «ВАЗ 2109», выезжая на главную дорогу, не пропустил «Форд», который после этого врезался в «Мазду» и перевернулся на бок.

ИСТОЧНИК KP.RU