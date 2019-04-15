Иномарка перевернулась на бок после тройной аварии в Твери
Виновник с места происшествия уехал
Произошло тройное столкновение Фото: vk.com/ «Подслушано у водителей. Тверь»/ Геннадий Мостовой
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В Твери утром в понедельник, 15 апреля, на улице Пржевальского столкнулись три автомобиля – «ВАЗ 2109», «Ford Focus» и «Mazda CX-5».
По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля выезжал с второстепенной дороги и не пропустил «Ford», у которого было преимущество. После удара иномарка врезался в кроссовер «Mazda» и перевернулась на правый бок.
Виновник аварии с места происшествия скрылся. Для его поисков в городе был введён спецплан «перехват».
В УГИБДД по Тверской области сообщили, что травмы в аварии получил водитель автомобиля «Ford».
ИСТОЧНИК KP.RU