Иномарка перевернулась на бок после тройной аварии в Твери

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-15T09:47:04+03:00

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В Твери утром в понедельник, 15 апреля, на улице Пржевальского столкнулись три автомобиля – «ВАЗ 2109», «Ford Focus» и «Mazda CX-5».

По предварительной информации, водитель отечественного автомобиля выезжал с второстепенной дороги и не пропустил «Ford», у которого было преимущество. После удара иномарка врезался в кроссовер «Mazda» и перевернулась на правый бок.

Виновник аварии с места происшествия скрылся. Для его поисков в городе был введён спецплан «перехват».

В УГИБДД по Тверской области сообщили, что травмы в аварии получил водитель автомобиля «Ford».

ИСТОЧНИК KP.RU