Пожар на деревообрабатывающем комбинате в Тверской области тушили 80 огнеборцев

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-15T09:20:46+03:00

Возгорание было ликвидировано через девять часов

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К 7:30 15 апреля спасатели ликвидировали пожар на Нелидовском деревообрабатывающем комбинате в Тверской области. Обошлось без пострадавших. В настоящий момент специалисты и эксперты регионального ГУ МЧС России определяют очаг возгорания.

Ситуацию держал на личном контроле губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Напомним, сообщение о возгорании в цехе готовой продукции дежурный получил в 21:55 14 апреля. Угрозы распространения огня на жилой сектор не было. Огонь был локализован в 23:54.

Во время пожара в цехе работали четыре сотрудника. Благодаря экстренным мерам эвакуации никто не пострадал. В тушении пожара было задействовано 79 огнеборцев и 19 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU