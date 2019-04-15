Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на стройплощадке в Твери

СЕГОДНЯ 09:07 2019-04-15T09:07:25+03:00

При обнаружении различных снарядов необходимо сразу же отойти на безопасное расстояние Фото: УМЧС России по Тверской области

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В минувшие выходные в Твери на территории строительной площадки был найден боеприпас времен Великой Отечественной войны. 75 миллиметровый артиллерийский снаряд обнаружили возле дома №53 на улице Ново-Черкасская ("Волга-лайф").

В ГУ МЧС России по Тверской области сообщили, что взрывоопасный предмет был ликвидирован силами группы специальных (взрывных) работ, которые оперативно приехали на место.

Спасатели напоминают, что при обнаружении различных снарядов необходимо сразу же отойти на безопасное расстояние. После этого предупредить о возможной опасности окружающих и сообщить о находке в полицию или в единую службу спасения по телефону «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU