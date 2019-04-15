Плановые отключения электричества пройдут в трех районах Твери

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-15T08:42:19+03:00

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Новая неделя в Твери традиционно начинается с отключений электроэнергии в домах. С 15 по 19 апреля энергетики будут проводить планово-предупредительные работы: менять аварийные опоры и провода, спиливать опасные ветви на деревьях и устанавливать счетчики.

Света на этой неделе не будет в Заволжском, Пролетарском, Московском и Калининском районах.

В понедельник, 15 апреля, с 09:00 до 16:00 электроэнергию отключат в некоторых домах по улице Тамары Ильиной и на проспекте Победы, а с 09:30 до 15:00 – на улице Новая Заря, на 1-ом Клубном и Казанском переулках и на проезде Новой Слободы.

16 и 17 апреля работы будут проходить в Заволжье и в Пролетарке, 18 апреля - в Калининском, Московском и Пролетарском районах, а 19 апреля – опять в Московском и Заволжском.

ИСТОЧНИК KP.RU