Программа "Выбираем успешное будущее" реализуется в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:07 2019-04-15T08:07:32+03:00

Ее проведение запланировано до октября 2019 года

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В Тверской области с 2019 года реализуется программа «Выбираем успешное будущее» (Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации совместно с Областным центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей).

Программа готовит воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни. На реализацию мероприятий Фондом предоставлен грант в размере 12 млн рублей.

Действует программа в Областном Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей (Торжок), социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (Ржев), комплексном центре социального обслуживания населения (Тверь), Бежецком колледже имени Переслегина, Калашниковском колледже, Зубцовском детском доме, Вышневолоцкой и Кимрской школах-интернатах.

В рамках программа на базе учреждений откроются столярные и швейные мастерские, компьютерные классы, а дети будут участвовать в волонтерском движении и региональных фестивалях - «Добрые сердца», «Ты не один» «Формула счастья». Также запланировано проведение областной акции «Встречи неравнодушных» при участии успешных замещающих семей и ряд других.

ИСТОЧНИК KP.RU