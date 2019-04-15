2019-04-15T00:57:17+03:00
Происшествия

Нелидовский деревообрабатывающий комбинат горит в Тверской области

Сообщается, что жертв нет
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: Горит градообразующее предприятие города. Фото: ВконтактеФото: Горит градообразующее предприятие города. Фото: Вконтакте
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14 апреля около 22 часов в дежурную службу ГУ МЧС по Тверской области поступило сообщение о пожаре на градообразующем предприятии Нелидово Тверской области - деревообрабатывающем комбинате.

На место пожара тут же выехали оперативные подразделения ведомства, в том числе оперативная группа Нелидовского пожарно-спасательного гарнизона, отделения пожарно-спасательных частей №42, №62, №12, №30, №21, №43, №24, №54, отдельного поста пожарно-спасательной части №42 и специализированой пожарно-спасательной части. На точке работает группа оперативного штаба.

Ситуацию в режиме реального времени докладывают губернатору Тверской области Игорю Рудене. Глава региона дал поручения руководителям Главного управления региональной безопасности региона, областного МЧС, Министерства здравоохранения региона, главе Нелидовского городского округа Владимиру Пашедко.

К 23 часам в ГУ МЧС сообщили, что угрозы распространения огня от пожара на Нелидовском деревообрабатывающем предприятии на жилой сектор нет, так как предприятие расположено обособленно. Что касается очага возгорания, то горит цех готовой продукции. Очевидцы сообщают, что это 900 кв.метров. Сильное возгорание они объясняют тем, что на данной территории предприятия находились цистерны со смолой.

Позже стало известно, что на место ЧП также были направлены дополнительные пожарные расчеты.

По сообщению пресс-службы правительства Тверской области жертв и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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