2019-04-14T21:20:28+03:00
Звезды

«Роскосмос» установит тематический павильон на «Нашествии 2019» в Тверской области

Легендарная площадка продолжает развиваться
Альберт БОЙКОВ
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В июле десятки тысяч человек вновь приедут в Большое ЗавидовоВ июле десятки тысяч человек вновь приедут в Большое ЗавидовоФото: Альберт БОЙКОВ
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Организаторы «Нашествие-2019» сообщают о том, что на фестивале один из тематических выставочных павильонов будет установлен в сотрудничестве с «Роскосмосом». Гости смогут увидеть специальную технику, артефакты, а также пообщаться с космонавтами и даже пройти экспресс-диагностику на право подать заявку в Российский отряд космонавтов. У собравшихся также будет возможность поучаствовать в виртуальных гонках над Землей, и увидеть в прямом эфире запуск космической ракеты.

На сегодняшний день известно о следующих участниках фестиваля: 25/17, Anacondaz, Casual, F.P.G, Louna, Lumen, STIGMATA, The HATTERS, Аквариум, Алиса, Би-2, Браво, Бригадный подряд, Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачёв, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Громыка, Гудтаймс, Дельфин, ДДТ, Казускома, кис-кис, Кирпичи, Мумий Тролль, Мураками, Нейромонах Феофан, Нервы, Ночные Снайперы, Операция Пластилин, Пикник, План Ломоносова, Сурганова и оркестр, Сплин, Тролль Гнёт Ель.

Всего же на трех сценах выступят более 100 артистов, среди которых каждый сможет найти себе исполнителя по душе. Традиционный фестиваль «Нашествие-2019» будет проходить в Большое Завидово с 19 по 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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