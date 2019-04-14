У жителя Твери украли ноутбук за пять тысяч рублей
К полицейским Твери с заявлением о краже обратился 31-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что из его квартиры при невыясненных обстоятельствах пропал ноутбук. Потерпевший оценил нанесенный ущерб в пять тысяч рублей.
Прибывшие на место преступления полицейские выяснили подробности пропажи. Оказалось, что в день происшествия потерпевший распивая у себя дома алкоголь с малознакомым мужчиной уснул, а когда проснулся ноутбука уже не было. Благодаря грамотным действиям оперативников подозреваемого удалось задержать. Им оказался безработный 30-летний житель областной столицы. Подозреваемый сознался в преступлении и вернул чужое имущество.
Как сообщает пресс-служба в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU