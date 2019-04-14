У жителя Твери украли ноутбук за пять тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:38 2019-04-14T20:38:03+03:00

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К полицейским Твери с заявлением о краже обратился 31-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что из его квартиры при невыясненных обстоятельствах пропал ноутбук. Потерпевший оценил нанесенный ущерб в пять тысяч рублей.

Прибывшие на место преступления полицейские выяснили подробности пропажи. Оказалось, что в день происшествия потерпевший распивая у себя дома алкоголь с малознакомым мужчиной уснул, а когда проснулся ноутбука уже не было. Благодаря грамотным действиям оперативников подозреваемого удалось задержать. Им оказался безработный 30-летний житель областной столицы. Подозреваемый сознался в преступлении и вернул чужое имущество.

Как сообщает пресс-служба в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU