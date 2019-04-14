2019-04-14T19:41:44+03:00
Общество

Роспотребнадзор Тверской области запускает «горячую линию»

Специалисты расскажут все о вакцинации
Альберт БОЙКОВ
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Про вакцинацию надо знатьПро вакцинацию надо знатьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает, что с 15 по 29 апреля в рамках Европейской недели иммунизации будет организована «горячая линия» посвященная вакцинопрофилактике.

Жители Верхневолжья смогут проконсультироваться с эпидемиологами, а также задать вопросы по вакцинации против кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, коклюша и столбняка, полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекции и других.

Дозвониться получится по телефонам "горячей линии" (4822) 34-70-18 (доб.118) с 09-00 до 18-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00). В выходные «горячая линия» работать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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