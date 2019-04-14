В Твери пятилетняя девочка пострадала в ДТП
Потерпевшей уже оказали помощь
Девочке понадобилась помощь медиковФото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:
В воскресенье, 14 апреля, на перекрестке улицы С.Перовской и Беляковского переулка произошло дорожно-транспортное происшествие.
По сведениям УГИБДД РФ по Тверской области, столкнулись Ford Mondeo и Mitsubishi, в результате чего травмы получила пятилетняя девочка. Свидетели ДТП сообщают о том, что Mitsubishi двигался прямо со стороны Обелиска, в то время как водитель Ford решился на неожиданный маневр и резко повернул налево.
После ДТП родители вместе с ребенком обратились в больницу, где девочке оказали помощь и отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU