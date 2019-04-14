2019-04-14T17:42:38+03:00
Происшествия

В Твери пятилетняя девочка пострадала в ДТП

Потерпевшей уже оказали помощь
Альберт БОЙКОВ
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Девочке понадобилась помощь медиковДевочке понадобилась помощь медиковФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В воскресенье, 14 апреля, на перекрестке улицы С.Перовской и Беляковского переулка произошло дорожно-транспортное происшествие.

По сведениям УГИБДД РФ по Тверской области, столкнулись Ford Mondeo и Mitsubishi, в результате чего травмы получила пятилетняя девочка. Свидетели ДТП сообщают о том, что Mitsubishi двигался прямо со стороны Обелиска, в то время как водитель Ford решился на неожиданный маневр и резко повернул налево.

После ДТП родители вместе с ребенком обратились в больницу, где девочке оказали помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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