Очередная дачная кража раскрыта в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-14T15:31:42+03:00

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К полицейским Кимрского района Тверской области с заявление о краже обратилась 53-летняя жительница Москвы. Женщина рассказала силовикам о том, что неизвестный, взломав окно её дома, украл телевизор и телеприставку. Ущерб женщина оценила в 21 тыс. рублей.

Оказавшись на месте преступления полицейские собрали улики и выяснили, что злоумышленники действовал не один. В результате оперативных мероприятий было задержаны двое подозреваемых 25 и 26 лет. Задержанные сознались в преступлении и вернули похищенное. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU