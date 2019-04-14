В Твери состоится встреча с Евгением Клюевым

СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-14T13:44:33+03:00

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14 апреля в Славянском зале библиотеки имени Горького состоится творческая встреча с Евгением Клюевым. Писатель и переводчик представит собравшимся новую книгу переводов с английского "Роальд Даль. Бандитские стихи", а также свои новые книги "Энциклопедия хотений" и "Сердечко, вырезанное из картона". Кроме этого писатель расскажет о своих стихах переведенных на французский язык, а также о работе над книгой "Переводы несуществующей лирики". Мероприятие начнется в 15.00.

СПРАВКА КП

Евгений Клюев - советский филолог, поэт, прозаик, драматург, журналист, художник. Родился в Калинине в 1954 году, а с 1996 года проживает в Копенгагене. В Дании Евгений Васильевич преподает датский язык в Лингвистическом центре, но при этом продолжает публиковать в России художественные, научные и публицистические тексты .

ИСТОЧНИК KP.RU