В Твери следователи проверяют опасный подъезд пятиэтажки

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-14T11:52:48+03:00

Многочисленные обращения людей к коммунальщикам ни к чему не привели

Изменить размер текста: A A

Сотрудники СК по Тверской области проверяют информацию об угрозе, которая нависла над жителями дома №89 по улице Горького. Во время мониторинга СМИ сотрудники ведомства нашли публикацию, из которой следовало, что жители дома неоднократно обращались в коммунальную службу с просьбой привести в порядок козырек разрушающегося подъезда, однако вопрос так и не решился.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, следователи уже побывали у дома, где нашли подтверждение изложенным фактам. Организовано проведение доследственной проверки по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU