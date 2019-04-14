Снаряд времен ВОВ обнаружили на стройплощадке в Твери

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-14T10:59:49+03:00

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В субботу, 13 апреля, группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы обнаружила на одной из стройплощадок Твери 75 мм артиллерийский снаряд. Опасный снаряд был найден на улице Ново-Черкасская дом №53. Как сообщает ГУ МЧС России по Тверской области, сотрудники ведомства ликвидировали опасную находку. Спасатели напоминают о том, что при обнаружении взрывоопасного предмета надо:

- отойти на безопасное расстояние;

- предупредить окружающих о возможной опасности;

- немедленно сообщить об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112» и действовать только в соответствии с полученными рекомендациями;

- до приезда специалистов не подходить к подозрительному предмету, не предпринимать самостоятельных действий по его обезвреживанию.

ИСТОЧНИК KP.RU