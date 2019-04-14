Снаряд времен ВОВ обнаружили на стройплощадке в Твери
В субботу, 13 апреля, группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы обнаружила на одной из стройплощадок Твери 75 мм артиллерийский снаряд. Опасный снаряд был найден на улице Ново-Черкасская дом №53. Как сообщает ГУ МЧС России по Тверской области, сотрудники ведомства ликвидировали опасную находку. Спасатели напоминают о том, что при обнаружении взрывоопасного предмета надо:
- отойти на безопасное расстояние;
- предупредить окружающих о возможной опасности;
- немедленно сообщить об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112» и действовать только в соответствии с полученными рекомендациями;
- до приезда специалистов не подходить к подозрительному предмету, не предпринимать самостоятельных действий по его обезвреживанию.
ИСТОЧНИК KP.RU