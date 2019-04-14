Мужчина впал кому после ДТП на М-10 в Тверской области
Авария произошла ночью
Пострадавший находится в комеФото: Иван ВИСЛОВ
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В ночь на 14 апреля, в Вышневолоцком районе Тверской области на 302 км трассы М-10, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадал мужчина.
Установлено, что обладатель Huinday Accent двигаясь в сторону Москвы сбил мужчину, который пытался перебежать дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. Как сообщает
Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший получил серьезные увечья впал в кому. По сведениям полицейских пострадавший пешеход был в темной одежде.
ИСТОЧНИК KP.RU