В Твери стартует образовательный форум «Медиасмыслы»

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-14T09:39:59+03:00

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В воскресенье, 14 апреля, в Твери стартует четвертый образовательный форум «Медиасмыслы». Для школьников, студентов и журналистов подготовлено 20 мастер-классов и лекций, которые посвящены журналистике, PR, а также работе в социальных сетях.

Форум должен помочь его участникам актуализировать принципы своей работы, а также понять современные требования к профессии.

Мастер-классы и лекции проведут специалисты федеральных СМИ – журнала «Русский репортер», независимого издательства «Комикс Паблишер», газеты «Московский комсомолец», «Дорожного радио», интернет-журнала «WE SAY magazine», регионального информационного агентства «Верхневолжье», а также представители пресс-центра Ассоциации победителей олимпиад и молодежных медиа, МГИМО, РАНХиГС и другие эксперты.

Программа разбита на несколько блоков: фото, видео, радио, в рамках которых будут действовать мастерские. Кроме того, запланированы профессиональные конкурсы, психологические тренинги, встречи с писателями и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU