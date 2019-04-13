2019-04-13T22:07:24+03:00
Общество

Тверичанка Татьяна Пачиско не вошла в топ-20 конкурса «Мисс Россия»

А значит, не сможет побороться за корону победительницы
Ирина ТАРАСОВА
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Татьяна Пачиско выступала под номером 11. Фото: "Мисс Россия"Татьяна Пачиско выступала под номером 11. Фото: "Мисс Россия"
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13 апреля в Москве начался конкурс красоты «Мисс Россия». До этого 50 красавиц со всей страны целый месяц готовились к главному событию – финалу.

Подготовка была серьезной – тренировки, фотосессии, участие в разных мероприятиях. Однако не всем участницам удалось пройти дальше первого выхода. В этом и есть главное отличие всероссийского конкурса красоты от региональных.

Девушки появились на сцене в легких белоснежных платьях, в том числе и участница из Твери под номером 11 Татьяны Пачиско. После представления жюри, ведущие зачитали список девушек, кто войдет в топ-20 и продолжит дальнейшую борьбу.

К сожалению, Татьяна Пачиско в этот список не вошла.

Но мы с вами и без этого знаем, что она лучшая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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