В Тверской области сотрудники МЧС спасли жизнь рыбаку

СЕГОДНЯ 19:22 2019-04-13T19:22:15+03:00

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В субботу, 13 апреля, в районе Эммауса сотрудники МЧС спасли рыбака. В 13.40 спасателям поступило сообщение о том, что рядом с населенном пунктом в Волгу провалился мужчина, который, однако самостоятельно смог выбраться на лёд. Прибывшие на место происшествия силовики увидели, что в 40 метрах от берега на льду находится человек, при этом на берег он не мог выбраться из-за тонкого слоя замерзшей воды.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тверской области, в 14.20 пострадавший был доставлен сушу и передан врачам скорой медицинской помощи. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

ИСТОЧНИК KP.RU