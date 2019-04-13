2019-04-13T16:20:24+03:00
Общество

Главам муниципалитетов Тверской области рассказали о методах профилактики пала травы

С приходом весны активизировались любители огня
Альберт БОЙКОВ
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С наступлением весны вновь заполыхала траваС наступлением весны вновь заполыхала траваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники регионального правительства вместе с представителями МЧС провели ряд совещаний с главами муниципалитетов, на которых обсуждались методы недопущения пала травы. Руководителям поручили регулярно вести разъяснительные беседы с местными жителями, усилить профилактику, а также принять все зависящие от них меры.

Следует помнить, что выжигание сухой травянистой растительности на землях сельхозназначения и землях запаса, разведение костров возле домов, дач и на полях должно производиться в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в РФ. В полосах отвода автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов запрещено выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

За игнорирование требований нарушителей ожидает следующее наказание: для физических лиц штраф в пределах 3000 рублей, должностных – до 15000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 30000 рублей, юридически лиц – до 200000 рублей.

Кроме того, в случае возникновения пожара и причинения ущерба чужому имуществу сумма административного взыскания удваивается. В особых случаях нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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