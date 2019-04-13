В Тверской области разыскивают мужчину

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-13T15:30:54+03:00

Мужчина ушел и не вернулся Фото: ВПСО "СОВА"

Пропавший не появлялся дома три недели

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Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «СОВА», идет розыск Захарова Сергея Анатольевича 1981 года рождения. 23 марта мужчина ушел из дома (г. Тверь, ул. Орджоникидзе, 42) и пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие и темные, легкая небритость, темные глаза

Особые приметы: сломанный нос (деформирован)

Одежда: светло-коричневая дубленка, светлые джинсы «варенки», черные ботинки.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам 8(915)722-55-66; 8(910)646-34-34 или 102. Требуется помощь

ИСТОЧНИК KP.RU