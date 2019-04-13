В Тверской области угонщика искали по спецплану «Перехват»

СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-13T13:05:45+03:00

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К полицейским Торжка Тверской области с заявлением об угоне обратился 39-летняя местная жительница. Женщина сообщила силовикам о том, что ночью из двора пропал принадлежащий ей автомобиль «Chery».

Прибывшие на место преступления полицейские провели весь комплекс необходимых мер, после чего решили ввести спецплан «Перехват». Благодаря спланированным действиям силовиков был установлен причастный к совершению преступления. Им оказался безработный и ранее судимый 30-летний местный житель. Находясь в отделении полиции задержанный признался в совершенном преступлении.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное предусмотренное ч.1 ст. 166 УК РФ. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU