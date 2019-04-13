2019-04-13T13:05:45+03:00
Происшествия

В Тверской области угонщика искали по спецплану «Перехват»

Любитель чужих автомобилей просто хотел покататься
Альберт БОЙКОВ
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В полицейском участке подозреваемый дал признательные показанияВ полицейском участке подозреваемый дал признательные показанияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К полицейским Торжка Тверской области с заявлением об угоне обратился 39-летняя местная жительница. Женщина сообщила силовикам о том, что ночью из двора пропал принадлежащий ей автомобиль «Chery».

Прибывшие на место преступления полицейские провели весь комплекс необходимых мер, после чего решили ввести спецплан «Перехват». Благодаря спланированным действиям силовиков был установлен причастный к совершению преступления. Им оказался безработный и ранее судимый 30-летний местный житель. Находясь в отделении полиции задержанный признался в совершенном преступлении.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное предусмотренное ч.1 ст. 166 УК РФ. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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