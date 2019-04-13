За первый квартал 2019 года полицейские наказали в Твери 704 курильщиков

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-13T11:41:16+03:00

Любители покурить в неположенных местах рискуют остаться без трех тысяч рублей Фото: REUTERS

Штраф за нарушение закона может составить внушительные три тысячи рублей

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За первый квартал 2019 года тверские полицейские за курение в общественных местах привлекли к административной ответственности по статье 704 человек. Силовики напоминают о том, что курить запрещено в следующих местах:

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;

3) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;

4) в помещениях социальных служб;

5) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;

6) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;

7) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;

8) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;

9) на автозаправочных станциях.

10) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;

11) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания;

12) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;

13) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении.

При этом на основании решения собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение табака:

1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции;

2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы системами вентиляции.

Полицейские напоминают о том, что курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, влечет за собой штраф в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. Что касается курения на детских площадках, то нарушители рискуют расстаться с суммой в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU