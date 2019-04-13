В Твери женщина и две кошки пострадали во время пожара

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-13T10:49:09+03:00

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В пятницу, 12 апреля, в Твери произошел пожар, в результате которого пострадала 74-летняя женщина и две кошки. Инцидент произошел в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Королева №22.

Прибывшие на место возгорания спасатели эвакуировали из двухкомнатной квартиры пострадавшую пенсионерку, а вот две её домашние кошки эвакуировались из помещения без помощи огнеборцев. Одну кошку вынесли соседи, а вот другая выпрыгнула из окна кухни. Второе животное в настоящее время находится в ветеринарной клинике.

Волонтеры Инициативной группы по защите животных решили взять на себя роль кураторов, и теперь будут внимательно следить за состоянием четвероногих питомцев.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тверской области, пожар мог разгореться из-за неосторожного обращения с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU