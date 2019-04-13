В Твери пройдет «фотосушка»
Любители фотографии могут пополнить багаж своих знаний
"Фотосушка" носит статус Всероссийского мероприятияФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В субботу, 13 апреля, в Твери вновь пройдет фотосушка. Фестиваль по обмену фотографиями и впечатлениями пройдет в подростково-молодежном центре не базе клуба «Матрица» (Набережная Афанасия Никита, 24а). В ходе акции каждый желающий сможет повесить свои снимки на веревку, которые при желании могут забрать другие участники мероприятия.
Организаторы также обещают, что у пришедших появится шанс поучаствовать в мастер-классах, а также узнать полезные навыки, которыми необходимо знать любителям фотографии. Об основных правилах «фотосушки» можно узнать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU