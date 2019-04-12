2019-04-12T21:21:22+03:00
Звезды

Фестиваль "Играем вместе" открыли в Твери звезды театра и кино

Город ждет интересная программа
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Твери состоялось открытие фестиваля "Играем вместе"В Твери состоялось открытие фестиваля "Играем вместе"Фото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

12 апреля в Восточной башне Тверского императорского дворца состоялось открытие фестиваля "Играем вместе". А это означает, что ближайшие три дня город ждет интересная программа: мастер-классы, читки пьес от всех театров региона и,наконец, спектакль "Тайм-аут", в котором кроме тверских звёзд, сыграли и звёзды московские - Наталья Щукина, Татьяна Лютаева и Анатолий Кот.

Журналистов и гостей встречи приветствовал заместитель губернатора Тверской области Андрей Белоцерковский и директор тверского Театра юного зрителя Александр Бахарев.

- Сегодня театр должен быть не только очень умным, но и разнообразным. Однако театр это не столько стены, сколько люди. Именно с людей все и начинается, поэтому данный совместный опыт будет очень полезным для всех. Всем участникам фестиваля желаю синергетического эффекта (когда результат суммы больше, чем сумма результатов), а зрителям - прекрасных фестивальных дней, - отметил заместитель Председателя Правительства.

Ответное слово взяла продюсер фестиваля Ольга Галактионова, которая подчеркнула, что "Без взаимного интереса это мероприятие никогда бы не состоялось".

Коснулись на встрече и "вишенки на торте" - спектакля "Тайм-аут". Заслуженная артистка России Наталья Щукина, которая исполнила в постановке главную роль, скромно отметила: "Каким будет результат опыления двух городов (Твери и Москвы) я пока не знаю. Увидим 14 апреля".

А режиссер спектакля Владимир Скворцов добавил подробностей:

- Работа была жесткой, но интересной. Надеюсь, наш совместный труд будет не мешать тексту, а наоборот дополнять. Впрочем, скоро мы об этом узнаем.

Читайте также

Заслуженная артистка России Наталья Щукина: Всё в этой жизни только о любви

...Всё в нашей жизни о любви... Какое бы мы ни взяли произведение, что бы мы ни говорили, всё именно о любви. О любви и нелюбви – я бы так сказала. Подробнее.

Открытие фестиваля "Играем вместе" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фестиваля "Играем вместе"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Заместитель Председателя Правительства Андрей Белоцерковский Фото: Ирина ТАРАСОВА

Заместитель Председателя Правительства Андрей БелоцерковскийФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фестиваля "Играем вместе" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фестиваля "Играем вместе"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Наталья Щукина рядом с Натальей Щукиной Фото: Ирина ТАРАСОВА

Наталья Щукина рядом с Натальей ЩукинойФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Один человек пострадал при столкновении двух отечественных легковушек в Твери
Дореволюционные изделия Конаковского фаянсового завода можно увидеть на выставке в Твери
Суд в Твери отправил под стражу подозреваемого в развращении двух маленьких девочек
В Твери эвакуировали крупный торговый центр
Три школьника из Тверской области, став победителями конкурса «Живая классика», поедут в "Артек"
На дорогах Тверской области стартует "Контроль трезвости"
Лесной фонд Тверской области увеличился почти на 70 гектаров
Дорожают в Тверской области овощи, а дешевеют макароны, карамель и колбасы
В Твери безработного жителя ближнего зарубежья подозревают в краже
В Тверской области осудят дачного вора, который похитил 15 бутылок алкоголя, игрушки, настенные часы и инструменты
Сухую траву продолжают поджигать в Тверской области
Первомайская демонстрация пройдет в Твери по улице Советской
Под стражу взяли коллектора из Твери, который ворвался в квартиру к должнику
Стартовал областной конкурс любительских видеофильмов "Земля Тверская"
В 2019 году в микрорайоне "Радужный" Твери начнут строить школу
Судья удалила журналистов с заседания по делу о незаконном проникновении коллектора в квартиру жителя Твери