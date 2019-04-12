Фестиваль "Играем вместе" открыли в Твери звезды театра и кино

СЕГОДНЯ 21:03 2019-04-12T21:21:22+03:00

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12 апреля в Восточной башне Тверского императорского дворца состоялось открытие фестиваля "Играем вместе". А это означает, что ближайшие три дня город ждет интересная программа: мастер-классы, читки пьес от всех театров региона и,наконец, спектакль "Тайм-аут", в котором кроме тверских звёзд, сыграли и звёзды московские - Наталья Щукина, Татьяна Лютаева и Анатолий Кот.

Журналистов и гостей встречи приветствовал заместитель губернатора Тверской области Андрей Белоцерковский и директор тверского Театра юного зрителя Александр Бахарев.

- Сегодня театр должен быть не только очень умным, но и разнообразным. Однако театр это не столько стены, сколько люди. Именно с людей все и начинается, поэтому данный совместный опыт будет очень полезным для всех. Всем участникам фестиваля желаю синергетического эффекта (когда результат суммы больше, чем сумма результатов), а зрителям - прекрасных фестивальных дней, - отметил заместитель Председателя Правительства.

Ответное слово взяла продюсер фестиваля Ольга Галактионова, которая подчеркнула, что "Без взаимного интереса это мероприятие никогда бы не состоялось".

Коснулись на встрече и "вишенки на торте" - спектакля "Тайм-аут". Заслуженная артистка России Наталья Щукина, которая исполнила в постановке главную роль, скромно отметила: "Каким будет результат опыления двух городов (Твери и Москвы) я пока не знаю. Увидим 14 апреля".

А режиссер спектакля Владимир Скворцов добавил подробностей:

- Работа была жесткой, но интересной. Надеюсь, наш совместный труд будет не мешать тексту, а наоборот дополнять. Впрочем, скоро мы об этом узнаем.

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Открытие фестиваля "Играем вместе"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Заместитель Председателя Правительства Андрей БелоцерковскийФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фестиваля "Играем вместе"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Наталья Щукина рядом с Натальей ЩукинойФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU