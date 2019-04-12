Дореволюционные изделия Конаковского фаянсового завода можно увидеть на выставке в Твери

СЕГОДНЯ 19:40 2019-04-12T19:43:00+03:00

Также в экспозиции представлены и предметы послевоенного периода

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11 апреля в мемориально-художественном музее Вл.А.Серова состоялось открытие выставки “От замысла к воплощению”

На ней представлены изделия, выполненные в дореволюционный период и в послевоенное время (1940-1980 годы). Все экспонаты из фондов Тверской областной картинной галереи.

С Конаковским заводом (основанным более 200 лет назад) связано творчество таких выдающихся художников, как Т.З.Подрябинников (1887-1974), Г.Я.Альтерман (1888-1958), И.С.Ефимов (1878-1959), В.Г.Филянская (1900-1982), П.М.Кожин (1904-1976), Е.М.Гуревич (1906-1988), Н.А.Литвиненко (1914-1997), А.И.Хихеева (1918-1991), И.В.Васильев (1919-2003), Н.А.Коковихин (1936-2012), О.П.Гагнидзе (1928-2011),Г.Г.Вебер (1932-2013), В.А.Сергеев (1929-2003), В.П.Шинкаренко (1930-2003),Г.Б.Садиков (1932 г.р.), Л.С.Солодков (1939 г.р.), Ш.Т.Шуквани (1948 г.р.).

С творчеством этих авторов, произведения которых экспонировались на крупнейших отечественных и зарубежных выставках, связана слава и расцвет российского декоративно-прикладного искусства второй половины XX столетия.

Экспозиция позволяет проследить процесс “рождения” художественного произведения от эскиза и до окончательного варианта.

Адрес: пос.Эммаусс, д.29.

Справки по телефону: 8 (48422) 37-84-32.

Выставка открыта ежедневно с 10.00 до 18.00.

До 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU