2019-04-12T19:27:43+03:00
Происшествия

Суд в Твери отправил под стражу подозреваемого в развращении двух маленьких девочек

Мужчину задержали накануне
Виктория ФОМИНА
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Меру пресечения мужчине назначил Московский районный судМеру пресечения мужчине назначил Московский районный судФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Твери в Московском районном суде 12 апреля назначили меру пресечения мужчине, которого подозревают в иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Задержали злоумышленника правоохранители накануне, 11 апреля. Следствие считает, что он развращал двух малолетних девочек в Твери.

В пресс-службе суда сообщили, что под стражей мужчина будет один месяц и 26 суток, то есть до 5 июня включительно.

Напомним, 12 апреля под стражу также был взят 27-летний коллектор, который незаконно вломился в квартиру должника в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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